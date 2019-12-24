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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281>

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:02

  vpchelko написав:пихать продукты питания в категорию маркетплейсы?


Виноват в итоге Sense или Обжора накрутила с МСС, удалось выяснить?
При значимых покупках я часто оставляю на карте копейки и пробую оплатить, при отказе все равно МСС виден. А дальше уже понятно, что делать.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:04

Re: Sense Bank

Штраф я в итоге оплатила через е-банкинг нелюбимых конкурентов.
Удивительно, но они не брезгуют оставлять в е-банкинге все удобные функции, в отличие от руководства Sense.
Arien
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Повідомлень: 1179
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 19:46

  1finanсier написав:Панове, потребую допомоги зала )))
В наявності у мене є віртуальна АТБ з окремим рахунком. Але коли з'явилась така можливість, захотів щоб АТБ була додатковою до РЕД. А тут ще й з'явилася можливість пластик АТБ отримати і на цьому заробити 30 грн. То ж питання таке - як це все мені поєднати. Я так думаю (якщо не так, то виправляйте) - мені потрібно зараз закрити віртуальну картку АТБ (та що з окремим рахунком), потім купити пластик в АТБ, і додати цю нову пластикову картку АТБ як додаткову до РЕД. Я правильно розумію? Чи все ж додаткову АТБ до РЕД мені треба буде відкривати віртуальну АТБ, а потім ще й прив'язувати пластикову АТБ?

От у мене АТБ-вірта підв'язана до Реда. Так мені пропонують або отримати пластик на НовійПошті або зайти у від-ня
Щось мені так здається, шо отой окремий пластик з магазу ви тільки зможете на окремий рах і під'єднати...або треба топати до від-ня.. мабуть (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:10

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Щось мені так здається, шо отой окремий пластик з магазу ви тільки зможете на окремий рах і під'єднати...або треба топати до від-ня.. мабуть (

На мой похожий вопрос неделю назад
  WallNutPen написав:Если сама карта - допка к Белой - акция сработает?

офпред ответил так:
  Sense Bank написав:Так, якщо це допка, то все одно акція працюватиме, головне, аби вона була суто віртуальною, без активного пластику.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 21:57

Напомните, плз, СЭПы из веб-версии МАБ ещё можно отправлять?
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 01:10

Re: Sense Bank

Подскажите, пожалуйста, какую карту в Сенсе лучше всего открыть в долларах для оплаты на Алиэкспрессе, чтоб можно было покупать на неё доллары с гривневой карты и не было никаких комиссий за снятие, пополнение и не нужно было выполнять никаких условий бесплатности, как в пакетных картах?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 07:03

Arien
я знаю что Обжора имеет категорию продукты

в акции пишут про продукты! Не?

Какого 3буквы, и к какому 3буквы тут категория маркетплейсы?

Манипуляция? Кому оно нужно?

Когда пишут про продукты - то и подразумеваться категория продукты

УРОДЫ!

Нафига писать про продукты в акции? УРОДЫ!

УРОДЫ моральные!

П.с Ну по факту же все хорошо - они же просто маркетингом занимаются!

Походу по мнению Сенс-Банка - маркетолог - это конченый-дегенират-социопат!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:18

В онлайн-магазині АТБ з'явились картки Сєні. Завтра піду пошукаю в офлайні в Києві.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:27

Driver Так, в веб-версії доступно переказувати кошти:
▪ за реквізитами клієнту нашого або іншого банку;
▪ за номером телефону на картку Sense Bank;
▪ за номером картки клієнту Sense Bank;
▪ між своїми рахунками.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:28

Andrew75 Валютні картки є лише в пакетах, тому без виконання умов чи щомісячної плати за обслуговування ніяк. Можна обрати Вайт, де плата та умови мінімальні.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякували: 1361 раз.
 
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