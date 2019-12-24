Виноват в итоге Sense или Обжора накрутила с МСС, удалось выяснить?
При значимых покупках я часто оставляю на карте копейки и пробую оплатить, при отказе все равно МСС виден. А дальше уже понятно, что делать.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:02
Додано: Нед 29 вер, 2024 19:04
Re: Sense Bank
Штраф я в итоге оплатила через е-банкинг нелюбимых конкурентов.
Удивительно, но они не брезгуют оставлять в е-банкинге все удобные функции, в отличие от руководства Sense.
Додано: Нед 29 вер, 2024 19:46
От у мене АТБ-вірта підв'язана до Реда. Так мені пропонують або отримати пластик на НовійПошті або зайти у від-ня
Щось мені так здається, шо отой окремий пластик з магазу ви тільки зможете на окремий рах і під'єднати...або треба топати до від-ня.. мабуть (
Додано: Нед 29 вер, 2024 21:10
Re: Sense Bank
На мой похожий вопрос неделю назад
офпред ответил так:
Додано: Пон 30 вер, 2024 01:10
Re: Sense Bank
Подскажите, пожалуйста, какую карту в Сенсе лучше всего открыть в долларах для оплаты на Алиэкспрессе, чтоб можно было покупать на неё доллары с гривневой карты и не было никаких комиссий за снятие, пополнение и не нужно было выполнять никаких условий бесплатности, как в пакетных картах?
Додано: Пон 30 вер, 2024 07:03
Arien
я знаю что Обжора имеет категорию продукты
в акции пишут про продукты! Не?
Какого 3буквы, и к какому 3буквы тут категория маркетплейсы?
Манипуляция? Кому оно нужно?
Когда пишут про продукты - то и подразумеваться категория продукты
УРОДЫ!
Нафига писать про продукты в акции? УРОДЫ!
УРОДЫ моральные!
П.с Ну по факту же все хорошо - они же просто маркетингом занимаются!
Походу по мнению Сенс-Банка - маркетолог - это конченый-дегенират-социопат!
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:18
В онлайн-магазині АТБ з'явились картки Сєні. Завтра піду пошукаю в офлайні в Києві.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:27
Driver Так, в веб-версії доступно переказувати кошти:
▪ за реквізитами клієнту нашого або іншого банку;
▪ за номером телефону на картку Sense Bank;
▪ за номером картки клієнту Sense Bank;
▪ між своїми рахунками.
*Андрій
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:28
Andrew75 Валютні картки є лише в пакетах, тому без виконання умов чи щомісячної плати за обслуговування ніяк. Можна обрати Вайт, де плата та умови мінімальні.
*Андрій
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