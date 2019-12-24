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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:30
Re: Sense Bank
еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:31
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:42
Re: Sense Bank
Може вже вираховують 5% ВЗ...
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57
vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
*Андрій
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