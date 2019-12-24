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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:30

Re: Sense Bank

еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
vpchelko
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Повідомлень: 907
З нами з: 05.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:31

  vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов


Аналогічно. Бонусів 1064 грн - на 840 грн не можу вернути...
jay2004
 
Повідомлень: 3234
З нами з: 19.02.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:42

Re: Sense Bank

vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Може вже вираховують 5% ВЗ...
GALeon
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Повідомлень: 1419
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:43

vpchelko Ну то чистый МАРКЕТПЛЕЙС и вне акции он более выгоден.
BBC
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Повідомлень: 14394
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Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57

vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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