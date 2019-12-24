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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:30
еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
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vpchelko
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:31
vpchelko написав:
еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Аналогічно. Бонусів 1064 грн - на 840 грн не можу вернути...
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:42
vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Може вже вираховують 5% ВЗ...
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GALeon
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:43
vpchelko Ну то чистый МАРКЕТПЛЕЙС и вне акции он более выгоден.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57
vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:04
GALeon написав:
vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Може вже вираховують 5% ВЗ...
Считай внимательно!
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vpchelko
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:05
Sense Bank написав:
vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
*Андрій
А причем тут это? Где про списания можно почитать? Я не вижу этой информации - только про перевод в рассрочку.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Пон 30 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:06
BBC написав:
vpchelko Ну то чистый МАРКЕТПЛЕЙС и вне акции он более выгоден.
Претензии к тексту акции! К Мудаку
который его составлял!
Так нельзя делать - пишут кешбек про продукты - а далее маркетплейсы...
Это ПОЦЫЗМ!
ЗА такое надо накзывать!
ЗА такое бъют по лицу! Чтобы потом по кривому лицу узнавали мудака!
незря так ранее делали - увы...
Востаннє редагувалось vpchelko
в Пон 30 вер, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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vpchelko
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:11
Sense Bank написав:Driver
Так, в веб-версії доступно переказувати кошти:
▪ за реквізитами клієнту нашого або іншого банку;
▪ за номером телефону на картку Sense Bank;
▪ за номером картки клієнту Sense Bank;
▪ між своїми рахунками.
*Андрій
Але там вроді % чималий, хоча по реквізитам краще було би у веб, якщо вдасться зайти, але приходиться в мобітці марудитись, якщо потрібно.
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