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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:30

Re: Sense Bank

еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:31

  vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов


Аналогічно. Бонусів 1064 грн - на 840 грн не можу вернути...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:42

Re: Sense Bank

vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Може вже вираховують 5% ВЗ...
GALeon
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Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:43

vpchelko Ну то чистый МАРКЕТПЛЕЙС и вне акции он более выгоден.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:57

vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12810
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:04

  GALeon написав:
vpchelko написав:еще непонятки - сделал покупку в эпицентре на 1030грн - бонусов 1477 - покупку вернуть не могу - пишет не хватает бонусов
Може вже вираховують 5% ВЗ...

Считай внимательно!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:05

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів.
Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути

*Андрій

А причем тут это? Где про списания можно почитать? Я не вижу этой информации - только про перевод в рассрочку.
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 30 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:06

Re: Sense Bank

  BBC написав:vpchelko Ну то чистый МАРКЕТПЛЕЙС и вне акции он более выгоден.


Претензии к тексту акции! К Мудаку который его составлял!

Так нельзя делать - пишут кешбек про продукты - а далее маркетплейсы...

Это ПОЦЫЗМ!

ЗА такое надо накзывать!

ЗА такое бъют по лицу! Чтобы потом по кривому лицу узнавали мудака!

незря так ранее делали - увы...
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 30 вер, 2024 14:13, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:11

  Sense Bank написав:Driver Так, в веб-версії доступно переказувати кошти:
▪ за реквізитами клієнту нашого або іншого банку;
▪ за номером телефону на картку Sense Bank;
▪ за номером картки клієнту Sense Bank;
▪ між своїми рахунками.

*Андрій

Але там вроді % чималий, хоча по реквізитам краще було би у веб, якщо вдасться зайти, але приходиться в мобітці марудитись, якщо потрібно.
Ой+
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