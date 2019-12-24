vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів. Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
Sense Bank написав:vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів. Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
*Андрій
А причем тут это? Где про списания можно почитать? Я не вижу этой информации - только про перевод в рассрочку.
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 30 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Sense Bank написав:Driver Так, в веб-версії доступно переказувати кошти: ▪ за реквізитами клієнту нашого або іншого банку; ▪ за номером телефону на картку Sense Bank; ▪ за номером картки клієнту Sense Bank; ▪ між своїми рахунками.
*Андрій
Але там вроді % чималий, хоча по реквізитам краще було би у веб, якщо вдасться зайти, але приходиться в мобітці марудитись, якщо потрібно.
Sense Bank написав:vpchelko А коли робили покупку? Просто потрібно щоб вона вже була списана з рахунку та після списання пройшло від одного до трьох робочих днів. Можливо, що ще просто не пройшов потрібний час і через це не пускає її повернути
*Андрій
А причем тут это? Где про списания можно почитать? Я не вижу этой информации - только про перевод в рассрочку.