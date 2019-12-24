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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1279128012811282

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22

  Ой+ написав:Але там вроді % чималий, хоча по реквізитам краще було би у веб, якщо вдасться зайти, але приходиться в мобітці марудитись, якщо потрібно.

С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.

Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад :x
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:02

Загадковий поточний рахунок

Sense Bank

Маю гроші на поточному рахунку, зараховані в результаті помилкового СЕП переказу з іншого банку на валютний рахунок Сенс-банку.
Тобто банк ідентифікував отримувача, але зарахування на валютний картковий рахунок неможливо, тому кинули на поточний.

А ні підтримка у чаті, а ні менеджер у відділенні не спромоглися а ні перекинути гроші на картковий рахунок, а ні видати готівкою.. Доступа до поточного рахунку у застосунку у клієнта немає.

Цікаво, у вас вийде дати раду такій ситуації?
zentol
 
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