С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.
Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22
С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.
Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад
Додано: Пон 30 вер, 2024 22:02
Загадковий поточний рахунок
Sense Bank
Маю гроші на поточному рахунку, зараховані в результаті помилкового СЕП переказу з іншого банку на валютний рахунок Сенс-банку.
Тобто банк ідентифікував отримувача, але зарахування на валютний картковий рахунок неможливо, тому кинули на поточний.
А ні підтримка у чаті, а ні менеджер у відділенні не спромоглися а ні перекинути гроші на картковий рахунок, а ні видати готівкою.. Доступа до поточного рахунку у застосунку у клієнта немає.
Цікаво, у вас вийде дати раду такій ситуації?
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