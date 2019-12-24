С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.
Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22
С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.
Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад
Додано: Пон 30 вер, 2024 22:02
Загадковий поточний рахунок
Sense Bank
Маю гроші на поточному рахунку, зараховані в результаті помилкового СЕП переказу з іншого банку на валютний рахунок Сенс-банку.
Тобто банк ідентифікував отримувача, але зарахування на валютний картковий рахунок неможливо, тому кинули на поточний.
А ні підтримка у чаті, а ні менеджер у відділенні не спромоглися а ні перекинути гроші на картковий рахунок, а ні видати готівкою.. Доступа до поточного рахунку у застосунку у клієнта немає.
Цікаво, у вас вийде дати раду такій ситуації?
Додано: Вів 01 жов, 2024 07:28
Нагадайте, бдлск, вивід горішків можливий за операцію глибиною 30 днів? 60 днів? 90 днів?
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:19
Нагадую, покупка має бути проведена за останні 30 календарних днів 😊
Деталі щодо умов повернення за посиланням
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:21
Аби розібратись у ситуації біжу до вас у приватні повідомлення 🤔
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:51
Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:14
А мне не пришли проценты по депозитам.
Это часть той же проблемы, или другая?
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:26
upd: а ещё в выписке по вкладу "Ощадний" за сегодня есть строка "нарахування відсотків | -0,05"
(это отдельно от удержания ПДФО и военного сбора)
И что-то я не припомню, что по этому вкладу была отрицательная процентная ставка
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:30
Шановний пане Володимире!
У вашому банку зависли мої кошти, списані з карток інших банків за придбання військових ОВДП у Дії. Партнером придбання я обрав ваш банк. Тепер ваша підтримка закликає чекати мене тр дні на повернення коштів із-за технічного збою. Це правильно, коли ваші проблеми стають проблемами ваших клієнтів? Це так і має бути?
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:37
Це частина цієї проблеми, вона витікає з технічної несправності, яку зараз маємо(
Щодо операцій у виписці, то варто зачекати повноцінного розв'язання проблеми, після чого переглянемо детальніше.
З повагою, Володимир 💎
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