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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1280128112821283>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:22

  Ой+ написав:Але там вроді % чималий, хоча по реквізитам краще було би у веб, якщо вдасться зайти, але приходиться в мобітці марудитись, якщо потрібно.

С White без комиссии.
Подстава с разными комиссиями в вебе и мобиле - это про Хамелеон.

Но это всё второстепенно. Веб-МАБ просто не работает. У меня та же ошибка, что и у форумчан пару страниц назад :x
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:02

Загадковий поточний рахунок

Sense Bank

Маю гроші на поточному рахунку, зараховані в результаті помилкового СЕП переказу з іншого банку на валютний рахунок Сенс-банку.
Тобто банк ідентифікував отримувача, але зарахування на валютний картковий рахунок неможливо, тому кинули на поточний.

А ні підтримка у чаті, а ні менеджер у відділенні не спромоглися а ні перекинути гроші на картковий рахунок, а ні видати готівкою.. Доступа до поточного рахунку у застосунку у клієнта немає.

Цікаво, у вас вийде дати раду такій ситуації?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 07:28

Нагадайте, бдлск, вивід горішків можливий за операцію глибиною 30 днів? 60 днів? 90 днів?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:19

  Solar_simfi написав:Нагадайте, бдлск, вивід горішків можливий за операцію глибиною 30 днів? 60 днів? 90 днів?

Нагадую, покупка має бути проведена за останні 30 календарних днів 😊
Деталі щодо умов повернення за посиланням https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:21

  zentol написав:Sense Bank

Маю гроші на поточному рахунку, зараховані в результаті помилкового СЕП переказу з іншого банку на валютний рахунок Сенс-банку.
Тобто банк ідентифікував отримувача, але зарахування на валютний картковий рахунок неможливо, тому кинули на поточний.

А ні підтримка у чаті, а ні менеджер у відділенні не спромоглися а ні перекинути гроші на картковий рахунок, а ні видати готівкою.. Доступа до поточного рахунку у застосунку у клієнта немає.

Цікаво, у вас вийде дати раду такій ситуації?

Аби розібратись у ситуації біжу до вас у приватні повідомлення 🤔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:51

Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:14

  Sense Bank написав:Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

А мне не пришли проценты по депозитам.
Это часть той же проблемы, или другая?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:26

upd: а ещё в выписке по вкладу "Ощадний" за сегодня есть строка "нарахування відсотків | -0,05"
(это отдельно от удержания ПДФО и военного сбора)

И что-то я не припомню, что по этому вкладу была отрицательная процентная ставка
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:30

  Sense Bank написав:Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Шановний пане Володимире!
У вашому банку зависли мої кошти, списані з карток інших банків за придбання військових ОВДП у Дії. Партнером придбання я обрав ваш банк. Тепер ваша підтримка закликає чекати мене тр дні на повернення коштів із-за технічного збою. Це правильно, коли ваші проблеми стають проблемами ваших клієнтів? Це так і має бути?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:37

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

А мне не пришли проценты по депозитам.
Это часть той же проблемы, или другая?

Це частина цієї проблеми, вона витікає з технічної несправності, яку зараз маємо(
Щодо операцій у виписці, то варто зачекати повноцінного розв'язання проблеми, після чого переглянемо детальніше.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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