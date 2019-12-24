de Montaigne написав:Шановний пане Володимире!
У вашому банку зависли мої кошти, списані з карток інших банків за придбання військових ОВДП у Дії. Партнером придбання я обрав ваш банк. Тепер ваша підтримка закликає чекати мене тр дні на повернення коштів із-за технічного збою. Це правильно, коли ваші проблеми стають проблемами ваших клієнтів? Це так і має бути?
Ні, в жодному разі ми не маємо на меті ускладнювати нашим клієнтам життя та користування нашими послугами, та, на жаль, неочікувано виникла проблема, яка вплинула як на депозити, баланси, так і на купівлю ОВДП.
Наразі спеціалісти ще займаються цією проблемою, тому варто очікувати на повноцінне відновлення роботи всіх сервісів 🙌🏻
Та маю інформацію, що через збій відповідальні колеги вже займаються пришвидшенням повернення коштів, аби не очікувати до 3 робочих днів 😊
Сподіваюсь, що найближчим часом вже зможемо повернути кошти!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎