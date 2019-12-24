|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:50
de Montaigne написав:
Шановний пане Володимире!
У вашому банку зависли мої кошти, списані з карток інших банків за придбання військових ОВДП у Дії. Партнером придбання я обрав ваш банк. Тепер ваша підтримка закликає чекати мене тр дні на повернення коштів із-за технічного збою. Це правильно, коли ваші проблеми стають проблемами ваших клієнтів? Це так і має бути?
Ні, в жодному разі ми не маємо на меті ускладнювати нашим клієнтам життя та користування нашими послугами, та, на жаль, неочікувано виникла проблема, яка вплинула як на депозити, баланси, так і на купівлю ОВДП.
Наразі спеціалісти ще займаються цією проблемою, тому варто очікувати на повноцінне відновлення роботи всіх сервісів 🙌🏻
Та маю інформацію, що через збій відповідальні колеги вже займаються пришвидшенням повернення коштів, аби не очікувати до 3 робочих днів 😊
Сподіваюсь, що найближчим часом вже зможемо повернути кошти!
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12819
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:06
upd:
Sense Bank написав:
Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
проблему побороли, наразі поступово відновлюють роботу всі сервіси, виплати вже в черзі, тому варто очкувати найближчим часом на повернення коштів 😉
Проблема з поповнення мобільного також виправлена 🎉🥳
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12819
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:11
Роблю на місяць декілька операція, дуже часто якість проблеми.
Може напишіть все таки, коли можна працювати.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1291
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:17
Інкогніто написав:
Роблю на місяць декілька операція, дуже часто якість проблеми.
Може напишіть все таки, коли можна працювати.
У цьому місяці це всього-на-всього перший подібний інцидент 😉
Якщо ж серйозно, то глобальні проблеми трапляються, але вкрай рідко, щодо дрібних неполадок, то вони доволі швидко усуваються, та ми робимо усе, аби з кожним разом покращувати роботу наших сервісів 💙
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12819
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:44
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5768
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 1114 раз.
-
- Профіль
-
2
1
9
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:00
Sense Bank написав:
У цьому місяці це всього-на-всього перший подібний інцидент 😉
( . . . )
З повагою, Володимир 💎
А давайте переформулируем: в этом месяце проблемы наблюдаются каждый день
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:49
Sense Bank
Мой вопрос по отрицательному начислению процентов по Ощадному актуален.
В выписке написано: "Перерахунок нарахованих відсотків ( . . . ) з 30.09.2024 по 30.09.2024"
Что имеется в виду: это доудержали военный сбор?
Или это отголоски утренней проблемы?
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:16
Driver написав:
Что имеется в виду: это доудержали военный сбор?
Или это отголоски утренней проблемы?
Потрібно перевірити детальніше, тому біжу до вас в приватні повідомлення.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12819
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|20378
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|
|1230
|269894
|
Нед 22 вер, 2024 05:14
klug
|