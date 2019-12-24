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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:50

  de Montaigne написав:Шановний пане Володимире!
У вашому банку зависли мої кошти, списані з карток інших банків за придбання військових ОВДП у Дії. Партнером придбання я обрав ваш банк. Тепер ваша підтримка закликає чекати мене тр дні на повернення коштів із-за технічного збою. Це правильно, коли ваші проблеми стають проблемами ваших клієнтів? Це так і має бути?

Ні, в жодному разі ми не маємо на меті ускладнювати нашим клієнтам життя та користування нашими послугами, та, на жаль, неочікувано виникла проблема, яка вплинула як на депозити, баланси, так і на купівлю ОВДП.
Наразі спеціалісти ще займаються цією проблемою, тому варто очікувати на повноцінне відновлення роботи всіх сервісів 🙌🏻
Та маю інформацію, що через збій відповідальні колеги вже займаються пришвидшенням повернення коштів, аби не очікувати до 3 робочих днів 😊
Сподіваюсь, що найближчим часом вже зможемо повернути кошти!

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:06

  Sense Bank написав:Ранок починається не з кави, а з тимчасових затримок з оновленням балансів 😔
Також є проблеми при поповненні мобільного, уточнюємо у партнера природу проблеми 🤔
Перепрошуємо за ці незручності, певна технічна проблема завадила коректній роботі застосунку, але спеціалісти вже займаються виправленням, і найближчим часом очікуємо на виправлення 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

upd: проблему побороли, наразі поступово відновлюють роботу всі сервіси, виплати вже в черзі, тому варто очкувати найближчим часом на повернення коштів 😉
Проблема з поповнення мобільного також виправлена 🎉🥳

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:11

Дайте розклад, коли зможна працювати

Роблю на місяць декілька операція, дуже часто якість проблеми.
Може напишіть все таки, коли можна працювати.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:17

  Інкогніто написав:Роблю на місяць декілька операція, дуже часто якість проблеми.
Може напишіть все таки, коли можна працювати.

У цьому місяці це всього-на-всього перший подібний інцидент 😉

Якщо ж серйозно, то глобальні проблеми трапляються, але вкрай рідко, щодо дрібних неполадок, то вони доволі швидко усуваються, та ми робимо усе, аби з кожним разом покращувати роботу наших сервісів 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:44

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо ж серйозно

... ну таак, сьогодні ще не було:
Сенс банк -- наразі неможливо


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 5768
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:00

  Sense Bank написав:У цьому місяці це всього-на-всього перший подібний інцидент 😉
( . . . )

З повагою, Володимир 💎

А давайте переформулируем: в этом месяце проблемы наблюдаются каждый день :D
Driver
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:49

Sense Bank
Мой вопрос по отрицательному начислению процентов по Ощадному актуален.
В выписке написано: "Перерахунок нарахованих відсотків ( . . . ) з 30.09.2024 по 30.09.2024"

Что имеется в виду: это доудержали военный сбор?
Или это отголоски утренней проблемы?
Driver
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Повідомлень: 330
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:16

Re: Sense Bank

  Driver написав:Что имеется в виду: это доудержали военный сбор?
Или это отголоски утренней проблемы?

Потрібно перевірити детальніше, тому біжу до вас в приватні повідомлення.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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