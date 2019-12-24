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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1281128212831284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:49

Re: Sense Bank

Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
Arien
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Повідомлень: 1180
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:11

  Sense Bank написав:
  Driver написав:Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"???
Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?

Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Скриншот:

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Driver
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Повідомлень: 333
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:16

  Driver написав:
  Sense Bank написав:
  Driver написав:Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"???
Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?

Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Скриншот:

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Дуже вдячна вам, будемо розбиратись🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12821
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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