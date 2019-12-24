Driver написав:Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"??? Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?
Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас! Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Driver написав:Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"??? Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?
Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас! Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скриншот:
Дуже вдячна вам, будемо розбиратись🤗 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️