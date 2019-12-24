Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 20:49
Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
Arien
Повідомлень: 1182
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:11
Sense Bank написав: Driver написав:
Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"???
Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?
Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скриншот:
Driver
Повідомлень: 335
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 17 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:16
Driver написав: Sense Bank написав: Driver написав:
Тогда вопрос: почему доначисление прошло со знаком "минус"???
Или, другими словами, что такое случилось, что банк посчитал, что начислил мне лишнего?
Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скриншот:
Дуже вдячна вам, будемо розбиратись🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 12:20
Скільки ще чекати на виплату ОВДП і %? Вже обід, а грошей немає.
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 3074
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 5879 раз.
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38
19
38
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:00
Striker написав:
Скільки ще чекати на виплату ОВДП і %? Вже обід, а грошей немає.
Виплата купонів або погашення за ОВДП відбувається зазвичай після 17:00.
Тому рекомендуємо почекати🙌🏻
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
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2
2
1
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:34
Arien написав:
Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
? Так что по акции с iherb?
Arien
Повідомлень: 1182
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 19:51
Arien, накидав в корзину товару на 60 баксів і з цим порно-кодом від Секс-банку дало знижку в корзині ще до сплати.
Water
Повідомлень: 2530
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 19:57
Arien написав: Arien написав:
Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
? Так что по акции с iherb?
Промокод діє для оплат на суму від 60 доларів на ресурсі iHerb.
Підкажіть, у вас оплата на яку суму в кошику?
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12823
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
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2
1
Додано: Чет 03 жов, 2024 17:18
My Sense Bank запрацював на комп'ютері
BBC
Повідомлень: 14395
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 1197 раз.
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1
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:04
Water написав: Arien
, накидав в корзину товару на 60 баксів і з цим порно-кодом від Секс-банку дало знижку в корзині ще до сплати.
Сегодня с утра заработало, спасибо представителям на форуме и их коллегам.
Самое главное, что код от Sense дает скидку на обычно нескидочный Солгар.
Arien
Повідомлень: 1182
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
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