|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:13
Sense Bank написав: Arien написав: Arien написав:
Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
? Так что по акции с iherb?
Промокод діє для оплат на суму від 60 доларів на ресурсі iHerb.
Підкажіть, у вас оплата на яку суму в кошику?
З повагою, Володимир 💎
Так, ну опять перестало работать
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15
|20470
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|
|1230
|269976
|
Нед 22 вер, 2024 05:14
klug
|