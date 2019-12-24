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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:13

  Sense Bank написав:
  Arien написав:
  Arien написав:Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.


? Так что по акции с iherb?

Промокод діє для оплат на суму від 60 доларів на ресурсі iHerb.
Підкажіть, у вас оплата на яку суму в кошику?

З повагою, Володимир 💎


Так, ну опять перестало работать :(
Arien
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Повідомлень: 1184
З нами з: 09.09.14
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:57

Re: Sense Bank

Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:04

  Arien написав:Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?

Підкажіть, будь ласка, сума в кошику становить більш як 60 доларів?
І уточніть яка помилка виникає при вказуванні промокоду?

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:22

"Перевипуск картки
Нагадуємо, що цього місяця закінчується термін дії картки...."
Отримав таке в додатку.
Питання - перевипуск тільки на "цифрові"? Чи можна пластик через НП отримати, як раніше?
alibob
 
Повідомлень: 541
З нами з: 31.01.18
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:25

alibob Так, пластик можна. Ви спочатку перевипускаєте в застосунку на віртуальну, після чого до неї замовляєте пластик на Нову Пошту

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:41

  Sense Bank написав:alibob Так, пластик можна. Ви спочатку перевипускаєте в застосунку на віртуальну, після чого до неї замовляєте пластик на Нову Пошту

*Андрій

"замовляєте пластик на Нову Пошту" і доставка безкоштовно, як і раніше?
alibob
 
Повідомлень: 541
З нами з: 31.01.18
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Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:42

alibob Так, доставка буде безкоштовна

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54

  Sense Bank написав:alibob Так, доставка буде безкоштовна

*Андрій

Дякую, спробую.
alibob
 
Повідомлень: 541
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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