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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:13
Sense Bank написав: Arien написав: Arien написав:
Ув. офпред , при попытке ввести код в корзине "sense" на iherb имеем такое сообщение:
Введите действительный промокод или код вознаграждений.
? Так что по акции с iherb?
Промокод діє для оплат на суму від 60 доларів на ресурсі iHerb.
Підкажіть, у вас оплата на яку суму в кошику?
З повагою, Володимир 💎
Так, ну опять перестало работать
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Arien
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:57
Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?
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Arien
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:04
Arien написав:
Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?
Підкажіть, будь ласка, сума в кошику становить більш як 60 доларів?
І уточніть яка помилка виникає при вказуванні промокоду?
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:22
"Перевипуск картки
Нагадуємо, що цього місяця закінчується термін дії картки...."
Отримав таке в додатку.
Питання - перевипуск тільки на "цифрові"? Чи можна пластик через НП отримати, як раніше?
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alibob
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Додано: Пон 07 жов, 2024 12:25
alibob Так, пластик можна. Ви спочатку перевипускаєте в застосунку на віртуальну, після чого до неї замовляєте пластик на Нову Пошту
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:41
Sense Bank написав:alibob
Так, пластик можна. Ви спочатку перевипускаєте в застосунку на віртуальну, після чого до неї замовляєте пластик на Нову Пошту
*Андрій
"замовляєте пластик на Нову Пошту" і доставка безкоштовно, як і раніше?
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alibob
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:42
alibob Так, доставка буде безкоштовна
*Андрій
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Додано: Пон 07 жов, 2024 13:54
Sense Bank написав:alibob
Так, доставка буде безкоштовна
*Андрій
Дякую, спробую.
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alibob
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