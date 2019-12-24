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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46
de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
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