de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46
de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:42
Re: Sense Bank
Hotab, це раніше таке було. Visa точно скасувала цей період, можливо, mastercard також.
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:03
Внесу трішки ясності у це питання 😉
За картками Visa раніше дійсно була така можливість, але з березня 2023 року для проходу в лаунж потрібно виконувати умови для безкоштовного користування - покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.
З повагою, Володимир 💎
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