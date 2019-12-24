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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1283128412851286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46

de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
Hotab
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 15.02.09
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Подякували: 2270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:42

Re: Sense Bank

Hotab, це раніше таке було. Visa точно скасувала цей період, можливо, mastercard також.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6111
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:03

  Hotab написав:Може хто знає..
Начебто у Сенса раніше по преміальним картам був «велкам-бонус», коли не було потреби перший місяць після відкриття преміальної карти виконувати умови по витраті грошей для безкоштовного входу в бізнес-лаунжі.
Перевірили по Хамону - треба витрачати 5, тобто нема бонусу.
По чорній Віза Сігніче може є таке??
Чи це я наплутав з абонплатою по карті , де дійсно перший місяць можна не виконувати ніякі вимоги і не платити абонплату за карту?

Внесу трішки ясності у це питання 😉
За картками Visa раніше дійсно була така можливість, але з березня 2023 року для проходу в лаунж потрібно виконувати умови для безкоштовного користування - покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12827
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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