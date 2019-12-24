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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1284128512861287>

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46

de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:42

Re: Sense Bank

Hotab, це раніше таке було. Visa точно скасувала цей період, можливо, mastercard також.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:03

  Hotab написав:Може хто знає..
Начебто у Сенса раніше по преміальним картам був «велкам-бонус», коли не було потреби перший місяць після відкриття преміальної карти виконувати умови по витраті грошей для безкоштовного входу в бізнес-лаунжі.
Перевірили по Хамону - треба витрачати 5, тобто нема бонусу.
По чорній Віза Сігніче може є таке??
Чи це я наплутав з абонплатою по карті , де дійсно перший місяць можна не виконувати ніякі вимоги і не платити абонплату за карту?

Внесу трішки ясності у це питання 😉
За картками Visa раніше дійсно була така можливість, але з березня 2023 року для проходу в лаунж потрібно виконувати умови для безкоштовного користування - покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:33

Re: Sense Bank

Дякую, тепер зрозуміло.
А то створив вам клієнта, отримав «горіхи» за це, але клієнт по факту не зміг зайти в лаунж))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:37

  Hotab написав:Дякую, тепер зрозуміло.
А то створив вам клієнта, отримав «горіхи» за це, але клієнт по факту не зміг зайти в лаунж))

Пройти у лаунж звичайно можна, але не безкоштовно 😉
Тому радимо виконати покупки, і тоді вже можна відвідувати лаунж без плати 🙌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:05

Владимир а получается если человек только оформил карту и хочет пройти при этом физически 30+5 никак не прошло - то бесплатно теперь никак? Даже покупка совершенная сразу после открытия карты никак не повлияет на этот процесс?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:14

  WallNutPen написав:Владимир а получается если человек только оформил карту и хочет пройти при этом физически 30+5 никак не прошло - то бесплатно теперь никак? Даже покупка совершенная сразу после открытия карты никак не повлияет на этот процесс?

На жаль, безкоштовний прохід можливий лише при виконання умов, тобто покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.
Умовно якщо ви тільки оформили картку, а вильот через тиждень-півтора, то ще можна встигнути в теорії, але треба враховувати, що покупки враховуються для безкоштовного проходу тільки якщо вони пройшли по рахунку, тому тут тонка межа.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:29

  Sense Bank написав:
  WallNutPen написав:Владимир а получается если человек только оформил карту и хочет пройти при этом физически 30+5 никак не прошло - то бесплатно теперь никак? Даже покупка совершенная сразу после открытия карты никак не повлияет на этот процесс?

На жаль, безкоштовний прохід можливий лише при виконання умов, тобто покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.
Умовно якщо ви тільки оформили картку, а вильот через тиждень-півтора, то ще можна встигнути в теорії, але треба враховувати, що покупки враховуються для безкоштовного проходу тільки якщо вони пройшли по рахунку, тому тут тонка межа.

З повагою, Володимир 💎

Дякую що глибоко володієте питанням, яке в принципі скоріше в зоні відповідальності VISA, аніж банка Сенс.
Тоді ще одне питання, якщо знаєте відповідь.
Можливість безкоштовно провести гостя. Я так розумію жодна карта Sens не має такого функціоналу. Від чого це залежить? Бо в цілому ж такі карти у інших банках існують.


покупки враховуються для безкоштовного проходу тільки якщо вони пройшли по рахунку


Саме так, встигнути пройти по рахунку. У мене були випадки коли розрахунок був за 2 дні, але карта все-таки провела мене в лаунж. А вказані в правилах 30+5 (а в меню карти чомусь навіть 30+10) - це просто щоб гарантовано відбулась проводка, тобто перестраховка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:43

За нашими картками безкоштовно привести гостя недоступно, для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки й платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки).
Щодо того від чого це залежить, то наразі не готовий відповісти, уточню з цього приводу 🤔

Умови безкоштовного проходу для Visa це покупки у період 30+5 кал. днів до вильоту, а для Mastercard це 30+7 кал. днів до вильоту.
Підкажіть, де саме у вас відображається саме 30+10?

З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 07 жов, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:47

Sense Bank
Зображення

В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.
Hotab
 
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