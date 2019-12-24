de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
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Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46
de Montaigne
По Хамону в меню карти все ж пише «недоступно, витратіть 5 кгрн за 30+ 10 днів»
Додано: Пон 07 жов, 2024 18:42
Re: Sense Bank
Hotab, це раніше таке було. Visa точно скасувала цей період, можливо, mastercard також.
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:03
Внесу трішки ясності у це питання 😉
За картками Visa раніше дійсно була така можливість, але з березня 2023 року для проходу в лаунж потрібно виконувати умови для безкоштовного користування - покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.
З повагою, Володимир 💎
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:33
Re: Sense Bank
Дякую, тепер зрозуміло.
А то створив вам клієнта, отримав «горіхи» за це, але клієнт по факту не зміг зайти в лаунж))
Додано: Пон 07 жов, 2024 19:37
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:05
Владимир а получается если человек только оформил карту и хочет пройти при этом физически 30+5 никак не прошло - то бесплатно теперь никак? Даже покупка совершенная сразу после открытия карты никак не повлияет на этот процесс?
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:14
На жаль, безкоштовний прохід можливий лише при виконання умов, тобто покупки від 5 000 грн за період 30+5 кал. днів до вильоту.
Умовно якщо ви тільки оформили картку, а вильот через тиждень-півтора, то ще можна встигнути в теорії, але треба враховувати, що покупки враховуються для безкоштовного проходу тільки якщо вони пройшли по рахунку, тому тут тонка межа.
З повагою, Володимир 💎
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:29
Дякую що глибоко володієте питанням, яке в принципі скоріше в зоні відповідальності VISA, аніж банка Сенс.
Тоді ще одне питання, якщо знаєте відповідь.
Можливість безкоштовно провести гостя. Я так розумію жодна карта Sens не має такого функціоналу. Від чого це залежить? Бо в цілому ж такі карти у інших банках існують.
Саме так, встигнути пройти по рахунку. У мене були випадки коли розрахунок був за 2 дні, але карта все-таки провела мене в лаунж. А вказані в правилах 30+5 (а в меню карти чомусь навіть 30+10) - це просто щоб гарантовано відбулась проводка, тобто перестраховка.
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:43
За нашими картками безкоштовно привести гостя недоступно, для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки й платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки).
Щодо того від чого це залежить, то наразі не готовий відповісти, уточню з цього приводу 🤔
Умови безкоштовного проходу для Visa це покупки у період 30+5 кал. днів до вильоту, а для Mastercard це 30+7 кал. днів до вильоту.
Підкажіть, де саме у вас відображається саме 30+10?
З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 07 жов, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:47
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