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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:07
Hotab написав:Sense Bank
В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.
Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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