Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊
З повагою, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:07
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:03
🔥 Сьогодні стартував партнерський проєкт Sense Bank та Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» для підтримки та зміцнення Сухопутних військ Збройних сил України.
Ціль проєкту: створення мобільної польової бази для одного з навчальних центрів Сухопутних військ.
Завдання 1-го етапу проєкту: збір 10 000 000 гривень
МЕХАНІКА ЗБОРУ КОШТІВ
Долучитися до проєкту «Навчати перемагати» може кожен клієнт Sense Bank просто використовуючи будь-яку зі своїх карток Sense Bank.
Не потрібно робити нічого додаткового. Просто здійснюючи звичні витрати, ви робите внесок у розвиток Збройних сил України 💙💛
Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням
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