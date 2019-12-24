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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:07

  Hotab написав:Sense Bank
Зображення

В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.

Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12834
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:03

🔥 Сьогодні стартував партнерський проєкт Sense Bank та Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» для підтримки та зміцнення Сухопутних військ Збройних сил України.

Ціль проєкту: створення мобільної польової бази для одного з навчальних центрів Сухопутних військ.
Завдання 1-го етапу проєкту: збір 10 000 000 гривень

МЕХАНІКА ЗБОРУ КОШТІВ
Долучитися до проєкту «Навчати перемагати» може кожен клієнт Sense Bank просто використовуючи будь-яку зі своїх карток Sense Bank.
З кожної покупки товарів чи послуг на суму понад 100 гривень банк гарантовано відраховує з власного доходу 1 гривню на збір.


Не потрібно робити нічого додаткового. Просто здійснюючи звичні витрати, ви робите внесок у розвиток Збройних сил України 💙💛

Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням https://razom.sensebank.ua/
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12834
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:07

  Sense Bank написав:
  Driver написав:
  Sense Bank написав:Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Скриншот:

(...)

Дуже вдячна вам, будемо розбиратись🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Sense Bank в лице феї-помічниці Олі🧚‍♀️,
есть какие-нибудь новости по моему вопросу?
Driver
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Повідомлень: 337
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:22

Driver Скоро Оля буде на зміні і я запитаю в неї стосовно вашої ситуації👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12834
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:43

Re: Sense Bank

ProfiPlay карта закінчиться в січні так і все, продовження кешбеку не буде хто знає?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 225
З нами з: 05.04.24
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:47

  Sense Bank написав:
  Hotab написав:Sense Bank
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В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.

Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊

З повагою, Володимир 💎

По чорній карті висвітлює так само.
І теж «недоступно». Хоча витрачено 50 тис за 30 днів.
І є проходи
В додатку виза аеропорт також є проходи
Hotab
 
Повідомлень: 13337
З нами з: 15.02.09
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:04

  quadro_tony_da написав:ProfiPlay карта закінчиться в січні так і все, продовження кешбеку не буде хто знає?

До кінця акції ще багато часу, тому поки що про продовження нічого не відомо. Думаю, що ближче до кінця року буде щось відомо

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12834
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
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