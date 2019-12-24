Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2024 21:07
Hotab написав: Sense Bank
В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.
Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:03
🔥 Сьогодні стартував партнерський проєкт
Sense Bank
та Фонду компетентної допомоги армії
«Повернись живим»
для підтримки та зміцнення Сухопутних військ Збройних сил України.
Ціль проєкту: створення мобільної польової бази для одного з навчальних центрів Сухопутних військ.
Завдання 1-го етапу проєкту: збір 10 000 000 гривень МЕХАНІКА ЗБОРУ КОШТІВ
Долучитися до проєкту «Навчати перемагати» може кожен клієнт Sense Bank просто використовуючи будь-яку зі своїх карток Sense Bank.
З кожної покупки товарів чи послуг на суму понад 100 гривень банк гарантовано відраховує з власного доходу 1 гривню на збір.
Не потрібно робити нічого додаткового.
Просто здійснюючи звичні витрати, ви робите внесок у розвиток Збройних сил України 💙💛
Більше про проєкт можна дізнатися за посиланням
https://razom.sensebank.ua/
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12834
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1362 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 23:07
Sense Bank написав: Driver написав: Sense Bank написав:
Я не бачу у вас мінусу біля перерахування відсотків, додатково подала запит, щоб детальніше розписали, чому саме був перерахунок. Як тільки отримаю відповідь від колег повернусь до вас!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скриншот:
(...)
Дуже вдячна вам, будемо розбиратись🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
в лице
феї-помічниці Олі
🧚♀️,
есть какие-нибудь новости по моему вопросу?
Driver
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:22
Driver Скоро Оля буде на зміні і я запитаю в неї стосовно вашої ситуації👌 *Андрій
Sense Bank
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Додано: Сер 09 жов, 2024 09:43
ProfiPlay карта закінчиться в січні так і все, продовження кешбеку не буде хто знає?
quadro_tony_da
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Додано: Сер 09 жов, 2024 09:47
Sense Bank написав: Hotab написав: Sense Bank
В меню карти, в розділі «аероп.сервіси»
Я Хамона не прокачую, качаю чорну. Ну і в новоспеченого клієнта так само відображається.
Цікаво, уточню чому саме таке відображення та повернусь до вас із відповіддю 😊
З повагою, Володимир 💎
По чорній карті висвітлює так само.
І теж «недоступно». Хоча витрачено 50 тис за 30 днів.
І є проходи
В додатку виза аеропорт також є проходи
Hotab
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:04
quadro_tony_da написав:
ProfiPlay карта закінчиться в січні так і все, продовження кешбеку не буде хто знає?
До кінця акції ще багато часу, тому поки що про продовження нічого не відомо. Думаю, що ближче до кінця року буде щось відомо
*Андрій
Sense Bank
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:53
Друзі, підкадіть, в Сенс суперАпп є можливість з якоїсть карти Сенсу перевести п2п переказ на картку іншого банку без коміса?
1finanсier
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:57
1finanсier написав:
Друзі, підкадіть, в Сенс суперАпп є можливість з якоїсть карти Сенсу перевести п2п переказ на картку іншого банку без коміса?
З Хамона, власні кошти, до 20К/міс
Amethyst
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