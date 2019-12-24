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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 23:27
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Додано: Чет 10 жов, 2024 03:33
Я щось пропустив - поповнення в Wise в євро через GPay вже не працює?
Вони зробили P2P перекази з валютних карток на картки за кордон з 4% комісією та заблочили поповнення через GPay?
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Dika
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sens