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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2024 03:33
Я щось пропустив - поповнення в Wise в євро через GPay вже не працює?
Вони зробили P2P перекази з валютних карток на картки за кордон з 4% комісією та заблочили поповнення через GPay?
Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:19
Доброго ранку
Нарешті колежанки купили та активували картки АТБ. Їм насипали кредитного ліміту, а вони бажають відмовитись:(. Але кнопки про зміну кредитного ліміту нема! Вона з'явиться пізніше чи я їх надурила, коли казала,що в будь-який момент зможуть відмовитись від КЛ?
Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:41
Re: Sense Bank
Доброго ранку, а ось це чудові новини, дякую за залученість колежанок 😍
Стосовно вашого питання:
Зміна кредитного ліміту клієнтом в Sense SuperApp недоступна перші 10 днів після оформлення договору.
А вже через 10 днів зможуть його прибрати до 0 грн. Але нагадайте, їм, будь ласонька, що у разі чого, пропозиція знову на кредитний ліміт може не відразу бути.
То можливо, можна "перевести" ліміт на умовну Хамелеон, і хай там буде, про всяк випадок 🫡
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