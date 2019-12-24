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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1285128612871288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 23:27

Amethyst, ГеннадийUA, дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 03:33

Я щось пропустив - поповнення в Wise в євро через GPay вже не працює?
Вони зробили P2P перекази з валютних карток на картки за кордон з 4% комісією та заблочили поповнення через GPay?
Dika
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:19

  Sense Bank написав:У місті Харків можна купити пластикові картки за такими адресами:
вул. Загородня, 68
бул. Гончарівський, 7
пр-т. Гагаріна, 164
пр-т. Перемоги, 61 в
пр-т. Петра Григоренка, 4 б
майдан Захисників України, 7/8
вул. Гіршмана, 16
пр-т. Героїв Харкова, 272 д
вул. Шарикова, 44 а
вул. Героїв Праці, 6
пр-т. Героїв Харкова, буд. 268-А

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

Доброго ранку
Нарешті колежанки купили та активували картки АТБ. Їм насипали кредитного ліміту, а вони бажають відмовитись:(. Але кнопки про зміну кредитного ліміту нема! Вона з'явиться пізніше чи я їх надурила, коли казала,що в будь-який момент зможуть відмовитись від КЛ?
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:41

Re: Sense Bank

  vollena71 написав:Доброго ранку
Нарешті колежанки купили та активували картки АТБ

Доброго ранку, а ось це чудові новини, дякую за залученість колежанок 😍
Стосовно вашого питання:
  vollena71 написав:Вона з'явиться пізніше чи я їх надурила, коли казала,що в будь-який момент зможуть відмовитись від КЛ?

Зміна кредитного ліміту клієнтом в Sense SuperApp недоступна перші 10 днів після оформлення договору.
А вже через 10 днів зможуть його прибрати до 0 грн. Але нагадайте, їм, будь ласонька, що у разі чого, пропозиція знову на кредитний ліміт може не відразу бути.

То можливо, можна "перевести" ліміт на умовну Хамелеон, і хай там буде, про всяк випадок 🫡

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:02

Тепер чекаємо на наступну акцію: "Зробіть першу покупку з картки АТБ на суму ХХХ гривень та отримайте додаткові 100 бонусів". В Ашці аналогічну акцію запустили з 30 вересня при покупці від 300 гривень ;)
Solar_simfi
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Повідомлень: 2383
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:19

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:Тепер чекаємо на наступну акцію: "Зробіть першу покупку з картки АТБ на суму ХХХ гривень та отримайте додаткові 100 бонусів". В Ашці аналогічну акцію запустили з 30 вересня при покупці від 300 гривень

Вітаю! А це цікаво 😉
Проте також раджу не забувати про акцію +2% додатково кешбеку за покупки карткою АТБ в магазинах АТБ, котра діє до 30.11.2024 року.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:35

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зміна кредитного ліміту клієнтом в Sense SuperApp недоступна перші 10 днів після оформлення договору.
А вже через 10 днів зможуть його прибрати до 0 грн. Але нагадайте, їм, будь ласонька, що у разі чого, пропозиція знову на кредитний ліміт може не відразу бути.

То можливо, можна "перевести" ліміт на умовну Хамелеон, і хай там буде, про всяк випадок 🫡
Але ж до 0 перенести не вийде. Треба буде залишити хоча б 500.
А багато клієнтів не хочуть принципово заморочуватися з лімітом за РКО 100 грн :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:41

Amethyst
Якщо в тарифах вказано, що кредитний ліміт від 0 до 50 000 грн., наприклад, то ви зможете його зменшити до 0 грн.🤗
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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