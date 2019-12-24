Sense Bank написав:У місті Харків можна купити пластикові картки за такими адресами: вул. Загородня, 68 бул. Гончарівський, 7 пр-т. Гагаріна, 164 пр-т. Перемоги, 61 в пр-т. Петра Григоренка, 4 б майдан Захисників України, 7/8 вул. Гіршмана, 16 пр-т. Героїв Харкова, 272 д вул. Шарикова, 44 а вул. Героїв Праці, 6 пр-т. Героїв Харкова, буд. 268-А
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Доброго ранку Нарешті колежанки купили та активували картки АТБ. Їм насипали кредитного ліміту, а вони бажають відмовитись:(. Але кнопки про зміну кредитного ліміту нема! Вона з'явиться пізніше чи я їх надурила, коли казала,що в будь-який момент зможуть відмовитись від КЛ?
vollena71 написав:Доброго ранку Нарешті колежанки купили та активували картки АТБ
Доброго ранку, а ось це чудові новини, дякую за залученість колежанок 😍 Стосовно вашого питання:
vollena71 написав:Вона з'явиться пізніше чи я їх надурила, коли казала,що в будь-який момент зможуть відмовитись від КЛ?
Зміна кредитного ліміту клієнтом в Sense SuperApp недоступна перші 10 днів після оформлення договору. А вже через 10 днів зможуть його прибрати до 0 грн. Але нагадайте, їм, будь ласонька, що у разі чого, пропозиція знову на кредитний ліміт може не відразу бути.
То можливо, можна "перевести" ліміт на умовну Хамелеон, і хай там буде, про всяк випадок 🫡
Solar_simfi написав:Тепер чекаємо на наступну акцію: "Зробіть першу покупку з картки АТБ на суму ХХХ гривень та отримайте додаткові 100 бонусів". В Ашці аналогічну акцію запустили з 30 вересня при покупці від 300 гривень
Вітаю! А це цікаво 😉 Проте також раджу не забувати про акцію +2% додатково кешбеку за покупки карткою АТБ в магазинах АТБ, котра діє до 30.11.2024 року.
Sense Bank написав:Зміна кредитного ліміту клієнтом в Sense SuperApp недоступна перші 10 днів після оформлення договору. А вже через 10 днів зможуть його прибрати до 0 грн. Але нагадайте, їм, будь ласонька, що у разі чого, пропозиція знову на кредитний ліміт може не відразу бути.
То можливо, можна "перевести" ліміт на умовну Хамелеон, і хай там буде, про всяк випадок 🫡
Але ж до 0 перенести не вийде. Треба буде залишити хоча б 500. А багато клієнтів не хочуть принципово заморочуватися з лімітом за РКО 100 грн
Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке.
Доброго дня! Спробую в цьому розібратися, тому поспішаю до вас у приватні повідомлення.