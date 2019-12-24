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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17

Re: Sense Bank

Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?
1finanсier
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Повідомлень: 964
З нами з: 02.09.19
Подякував: 343 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:48

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:банк навпаки - зменшив кред.ліміт?

Було таке.
Arbitr
 
Повідомлень: 305
З нами з: 07.11.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 1286128712881289
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