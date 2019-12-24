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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17
Re: Sense Bank
Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:48
Re: Sense Bank
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