RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17

Re: Sense Bank

Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 964
З нами з: 02.09.19
Подякував: 343 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:48

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:банк навпаки - зменшив кред.ліміт?

Було таке.
Arbitr
 
Повідомлень: 305
З нами з: 07.11.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

  1finanсier написав:Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?


Я ігнорував.Було ліньки щось там заповнювати.Та і ліміт не потрібен.Через якийсь час збільшили і так.А потім ще.І ще.
Доречі, зараз оце згадую і подумалось, а шо вони там ще хотіли,я ж і так все заповнив як картки відкривав.
посетитель
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1286128712881289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUMB і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1232 270940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 16:52
guntherhouse777
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 20598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.