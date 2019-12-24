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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17

Re: Sense Bank

Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:48

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:банк навпаки - зменшив кред.ліміт?

Було таке.
Arbitr
 
Повідомлень: 305
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59

  1finanсier написав:Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?


Я ігнорував.Було ліньки щось там заповнювати.Та і ліміт не потрібен.Через якийсь час збільшили і так.А потім ще.І ще.
Доречі, зараз оце згадую і подумалось, а шо вони там ще хотіли,я ж і так все заповнив як картки відкривав.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:32

Re: Sense Bank

Добрий день по карті Вигода 107.52 бонуси маю але вивести не дає, мало
який мінімальний поріг?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 226
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:44

  quadro_tony_da написав:Добрий день по карті Вигода 107.52 бонуси маю але вивести не дає, мало
який мінімальний поріг?

Мінімальна сума для повернення це 50 грн (62,11 бонуса). Тобто, щоб обміняти ваші 107,52 бонуса у вас має бути покупка виконана в Епіцентрі на суму 86,55 грн, операція має бути проведена за останні 365 днів й вже списана з рахунку (після списання має пройти декілька робочих днів).
Детальніше про правила повернення тут 👉🏻 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016673100

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:10

Re: Sense Bank

Питання представнику банка. Відкрив картку АТБ, додав до пакету white. Чи можна якось встановити кредитний ліміт на цю картку АТБ?
IDAN
 
Повідомлень: 292
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:19

  IDAN написав:Питання представнику банка. Відкрив картку АТБ, додав до пакету white. Чи можна якось встановити кредитний ліміт на цю картку АТБ?

Ні, адже картка оформлена як додаткова до рахунку Вайт, а пакет послуг Вайт суто дебетовий, кредитний ліміт по ньому не передбачений.
Якщо ви бажаєте розраховуватись карткою АТБ як кредитною, то варто було б підв'язати її до поточної кредитки з доступним кредитним лімітом, або ж оформити картку АТБ з окремим рахунком і збільшити по ній кредитний ліміт (при наявності пропозиції або шляхом перерозподілу між іншими кредитними картками).

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:31

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тобто, щоб обміняти ваші 107,52 бонуса у вас має бути покупка виконана в Епіцентрі на суму 86,55 грн

... на суму від 50 до 86,55 грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:38

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Тобто, щоб обміняти ваші 107,52 бонуса у вас має бути покупка виконана в Епіцентрі на суму 86,55 грн

... на суму від 50 до 86,55 грн

Я мав на увазі чітко для кількості бонусів 107,52 = на 86,55 грн.
Але загально, так, ви праві, покупки від 50 до 86,55 грн

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1363 раз.
 
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