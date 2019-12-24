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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:17
Re: Sense Bank
Сенс запропонував познайомитися поближче, щоб надати мені шанс на збільшення кред.ліміту. Питання до форумчан - чи були у когось випадки, що замість підвищення КЛ чи хоча б залишенні без змін, банк навпаки - зменшив кред.ліміт?
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:48
Re: Sense Bank
Додано: Суб 12 жов, 2024 14:59
Я ігнорував.Було ліньки щось там заповнювати.Та і ліміт не потрібен.Через якийсь час збільшили і так.А потім ще.І ще.
Доречі, зараз оце згадую і подумалось, а шо вони там ще хотіли,я ж і так все заповнив як картки відкривав.
Додано: Нед 13 жов, 2024 12:32
Re: Sense Bank
Добрий день по карті Вигода 107.52 бонуси маю але вивести не дає, мало
який мінімальний поріг?
Додано: Нед 13 жов, 2024 12:44
Мінімальна сума для повернення це 50 грн (62,11 бонуса). Тобто, щоб обміняти ваші 107,52 бонуса у вас має бути покупка виконана в Епіцентрі на суму 86,55 грн, операція має бути проведена за останні 365 днів й вже списана з рахунку (після списання має пройти декілька робочих днів).
Детальніше про правила повернення тут 👉🏻
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:10
Re: Sense Bank
Питання представнику банка. Відкрив картку АТБ, додав до пакету white. Чи можна якось встановити кредитний ліміт на цю картку АТБ?
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:19
Ні, адже картка оформлена як додаткова до рахунку Вайт, а пакет послуг Вайт суто дебетовий, кредитний ліміт по ньому не передбачений.
Якщо ви бажаєте розраховуватись карткою АТБ як кредитною, то варто було б підв'язати її до поточної кредитки з доступним кредитним лімітом, або ж оформити картку АТБ з окремим рахунком і збільшити по ній кредитний ліміт (при наявності пропозиції або шляхом перерозподілу між іншими кредитними картками).
З повагою, Володимир 💎
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:31
Re: Sense Bank
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:38
Я мав на увазі чітко для кількості бонусів 107,52 = на 86,55 грн.
Але загально, так, ви праві, покупки від 50 до 86,55 грн
З повагою, Володимир 💎
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