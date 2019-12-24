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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2024 14:03
Hotab написав:Sense Bank
По жодній з карток (чорна, камон) в додатку не відображається вірно кількість проходів в Лаунж до кінця року. Просто прочерк, навіть не «0». Хоча по факту є 3/10 , які видно в додатку Visa airport companion
У вашому - не видно.
Мені все одно, воно по факту працює при спробі зайти. Просто може б баг пофіксили?
Наразі триває переналаштування систем З LoungeKey на Dragon Pass, тому інформація по аеропорт-сервісам відображаються некоректно, поки що варто переглядати кількість проходів саме в чат-боті Visa або в застосунку Visa Airport Companion, там інформація актуальна 😊
Тому поки що очікуємо на фіналізацію процесу, але це точно не баг 😉
Ваш друг, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Нед 13 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:22
Sense Bank
Після завершення робіт в додатку можна бути побачити свій membership number Dragon Pass??
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Hotab
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Додано: Нед 13 жов, 2024 14:34
Hotab написав:Sense Bank
Після завершення робіт в додатку можна бути побачити свій membership number Dragon Pass??
Поки не готовий надати відповідь, уточню з цього приводу та відпишусь вам.
З повагою, Володимир 💎upd: вже готовий, цей номер учасника в Sense SuperApp відображатись не буде, лише в застосунку Visa Airport Companion.
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