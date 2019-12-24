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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1287128812891290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:03

  Hotab написав:Sense Bank
По жодній з карток (чорна, камон) в додатку не відображається вірно кількість проходів в Лаунж до кінця року. Просто прочерк, навіть не «0». Хоча по факту є 3/10 , які видно в додатку Visa airport companion
У вашому - не видно.
Мені все одно, воно по факту працює при спробі зайти. Просто може б баг пофіксили?

Наразі триває переналаштування систем З LoungeKey на Dragon Pass, тому інформація по аеропорт-сервісам відображаються некоректно, поки що варто переглядати кількість проходів саме в чат-боті Visa або в застосунку Visa Airport Companion, там інформація актуальна 😊

Тому поки що очікуємо на фіналізацію процесу, але це точно не баг 😉

Ваш друг, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 13 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:22

Sense Bank
Після завершення робіт в додатку можна бути побачити свій membership number Dragon Pass??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:34

  Hotab написав:Sense Bank
Після завершення робіт в додатку можна бути побачити свій membership number Dragon Pass??

Поки не готовий надати відповідь, уточню з цього приводу та відпишусь вам.

З повагою, Володимир 💎

upd: вже готовий, цей номер учасника в Sense SuperApp відображатись не буде, лише в застосунку Visa Airport Companion.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:02

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на вихідних протягом трьох місяців з моменту відкриття картки до 31.12.2024

Які тут ліміти?
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:10

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*Андрій
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:56

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка по Ред 2.0. Наприклад розрахункова дата 1ше число.У вересені я використав кредитний ліміт.Якщо я його повністю погашу 20го жовтня і в цей же день знову візьму мені ж відсотки за жовтень не будуть нараховувати?Чи треба погасити, потім чекати розрахункової дати(1го листопада) і тільки потім знову брати?

Якась складна система в цьому плані у сенса.
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