Hotab написав:Sense Bank По жодній з карток (чорна, камон) в додатку не відображається вірно кількість проходів в Лаунж до кінця року. Просто прочерк, навіть не «0». Хоча по факту є 3/10 , які видно в додатку Visa airport companion У вашому - не видно. Мені все одно, воно по факту працює при спробі зайти. Просто може б баг пофіксили?
Наразі триває переналаштування систем З LoungeKey на Dragon Pass, тому інформація по аеропорт-сервісам відображаються некоректно, поки що варто переглядати кількість проходів саме в чат-боті Visa або в застосунку Visa Airport Companion, там інформація актуальна 😊
Тому поки що очікуємо на фіналізацію процесу, але це точно не баг 😉
Ваш друг, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 13 жов, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Підкажіть будь ласка по Ред 2.0. Наприклад розрахункова дата 1ше число.У вересені я використав кредитний ліміт.Якщо я його повністю погашу 20го жовтня і в цей же день знову візьму мені ж відсотки за жовтень не будуть нараховувати?Чи треба погасити, потім чекати розрахункової дати(1го листопада) і тільки потім знову брати?