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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:35

Re: Sense Bank

  Искатель написав:У мене питання: чи є якісь можливості автоматизувати перенесення шаблонів з веб-версії у Sense Super App, чи доведеться усе набивати по-новій?
Я вже давно зкопипастів всі свої 30 шаблонів з МАБа у Райф. У Райфа шаблони з веб- і застосунка автоматично синхонізуються, а далі можна легко копіпастити у інші ІБ-застосунки.
Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:39

  Amethyst написав:Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.

Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:50

  Искатель написав:
  Amethyst написав:Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.

Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Жмякнуть на виконаний платіж. І це можна ж зробити і в списку операцій по кожній картці. І там знайти меню -- створити шаблон
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:03

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:52

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую за інструкцію, якщо можна, дайте чарівного пенделя вашим айтішнікам, нехай поремонтують веб-версію інтернет-банку. Хоч останні дні нормально попрацює, бо цілий день висить...
Искатель
 
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