Sense Bank
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:35
Искатель написав:
У мене питання: чи є якісь можливості автоматизувати перенесення шаблонів з веб-версії у Sense Super App, чи доведеться усе набивати по-новій?
Я вже давно зкопипастів всі свої 30 шаблонів з МАБа у Райф. У Райфа шаблони з веб- і застосунка автоматично синхонізуються, а далі можна легко копіпастити у інші ІБ-застосунки.
Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Amethyst
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:39
Amethyst написав:
Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Искатель
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:50
Искатель написав: Amethyst написав:
Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Жмякнуть на виконаний платіж. І це можна ж зробити і в списку операцій по кожній картці. І там знайти меню -- створити шаблон
Amethyst
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:03
Искатель написав:
Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Сер 16 жов, 2024 19:52
Sense Bank написав: Искатель написав:
Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Дякую за інструкцію, якщо можна, дайте чарівного пенделя вашим айтішнікам, нехай поремонтують веб-версію інтернет-банку. Хоч останні дні нормально попрацює, бо цілий день висить...
Искатель
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