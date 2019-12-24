Искатель написав:У мене питання: чи є якісь можливості автоматизувати перенесення шаблонів з веб-версії у Sense Super App, чи доведеться усе набивати по-новій?
Я вже давно зкопипастів всі свої 30 шаблонів з МАБа у Райф. У Райфа шаблони з веб- і застосунка автоматично синхонізуються, а далі можна легко копіпастити у інші ІБ-застосунки. Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Искатель написав:Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!
Ми не відключали веб-версію🥺 Вона працює, особисто перевірила, зайшла без проблем🤔 Спробуйте або ж відкрити в іншому браузері, або ж почистіть кеш, і перевірте повторно. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
1. Ви перевірили, що заходить. Але вона не працює. Я теж заходжу без проблем, а от далі... Подивіться, наприклад, чи показує у веб-версії залишок по картці. Це щоб зрозуміти, про що я. Далі вже навіть не намагаюсь...
2. Вчора у телеграм-чаті Денис Курдиш підтвердив іншому клієнту, що вона дійсно не працює. Так що кеш тут ні до чого. Будь ласка, спочатку розберіться у проблемі, а потім вже відповідайте. Бо несолідно виглядає
Искатель написав:Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!
Ми не відключали веб-версію🥺 Вона працює, особисто перевірила, зайшла без проблем🤔 Спробуйте або ж відкрити в іншому браузері, або ж почистіть кеш, і перевірте повторно. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
1. Ви перевірили, що заходить. Але вона не працює. Я теж заходжу без проблем, а от далі... Подивіться, наприклад, чи показує у веб-версії залишок по картці. Це щоб зрозуміти, про що я. Далі вже навіть не намагаюсь...
2. Вчора у телеграм-чаті Денис Курдиш підтвердив іншому клієнту, що вона дійсно не працює. Так що кеш тут ні до чого. Будь ласка, спочатку розберіться у проблемі, а потім вже відповідайте. Бо несолідно виглядає
Проблему спостерігаємо по всім клієнтам, зараз взяли в роботу її, очікуємо на виправлення. Конкретного терміну не підкажу, але як тільки все полагодимо - то відпишемо тут 😊