RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:35

Re: Sense Bank

  Искатель написав:У мене питання: чи є якісь можливості автоматизувати перенесення шаблонів з веб-версії у Sense Super App, чи доведеться усе набивати по-новій?
Я вже давно зкопипастів всі свої 30 шаблонів з МАБа у Райф. У Райфа шаблони з веб- і застосунка автоматично синхонізуються, а далі можна легко копіпастити у інші ІБ-застосунки.
Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 05.05.21
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:39

  Amethyst написав:Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.

Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.
Искатель
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 14:50

  Искатель написав:
  Amethyst написав:Ну а у Алки можна перенести активні шаблони тільки скориставшися МАБ-шаблоном, тоді операція з'явиться у Хісторі ССА і з хісторі мона вже сформувати шаблон в ССА.

Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Жмякнуть на виконаний платіж. І це можна ж зробити і в списку операцій по кожній картці. І там знайти меню -- створити шаблон
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 05.05.21
Подякував: 440 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:03

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12848
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 19:52

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Ну, такий варіант мені підходить. А десь описано, як із хісторі створити шаблон? Буду дуже вдячний за підказку.

Бачу, що вам вже підказали як це зробити, але додатково надам інструкцію🤗
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Дякую за інструкцію, якщо можна, дайте чарівного пенделя вашим айтішнікам, нехай поремонтують веб-версію інтернет-банку. Хоч останні дні нормально попрацює, бо цілий день висить...
Искатель
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:05

Искатель
Чарівних пенделів, я ще не роздавала, але спробую😁
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12848
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 09:28

  Sense Bank написав:Искатель
Чарівних пенделів, я ще не роздавала, але спробую😁
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!
Искатель
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:29

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!

Ми не відключали веб-версію🥺 Вона працює, особисто перевірила, зайшла без проблем🤔
Спробуйте або ж відкрити в іншому браузері, або ж почистіть кеш, і перевірте повторно.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12848
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:16

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!

Ми не відключали веб-версію🥺 Вона працює, особисто перевірила, зайшла без проблем🤔
Спробуйте або ж відкрити в іншому браузері, або ж почистіть кеш, і перевірте повторно.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

1. Ви перевірили, що заходить. Але вона не працює. Я теж заходжу без проблем, а от далі...
Подивіться, наприклад, чи показує у веб-версії залишок по картці. Це щоб зрозуміти, про що я. Далі вже навіть не намагаюсь...

2. Вчора у телеграм-чаті Денис Курдиш підтвердив іншому клієнту, що вона дійсно не працює. Так що кеш тут ні до чого.
Будь ласка, спочатку розберіться у проблемі, а потім вже відповідайте. Бо несолідно виглядає
Искатель
 
Повідомлень: 6245
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:31

  Искатель написав:
  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Другий день поспіль не працює веб-сервіс My Sense Bank. Якщо вирішили завчасно його вимкнути - так і скажіть, не морочте голову людям. Якщо ні - ремонтуйте!

Ми не відключали веб-версію🥺 Вона працює, особисто перевірила, зайшла без проблем🤔
Спробуйте або ж відкрити в іншому браузері, або ж почистіть кеш, і перевірте повторно.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

1. Ви перевірили, що заходить. Але вона не працює. Я теж заходжу без проблем, а от далі...
Подивіться, наприклад, чи показує у веб-версії залишок по картці. Це щоб зрозуміти, про що я. Далі вже навіть не намагаюсь...

2. Вчора у телеграм-чаті Денис Курдиш підтвердив іншому клієнту, що вона дійсно не працює. Так що кеш тут ні до чого.
Будь ласка, спочатку розберіться у проблемі, а потім вже відповідайте. Бо несолідно виглядає

Проблему спостерігаємо по всім клієнтам, зараз взяли в роботу її, очікуємо на виправлення.
Конкретного терміну не підкажу, але як тільки все полагодимо - то відпишемо тут 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12848
З нами з: 18.02.13
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1288128912901291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1232 271131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 16:52
guntherhouse777
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 20634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12910)
17.10.2024 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.