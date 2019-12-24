Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:46
Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50
Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:45
Та просто , он не срабатывал. Давал 5% как при вознаграждении. Я пробовала до 100 баксов увеличить - тоже раз через раз. В общем, меня утомило, и я забила на эту затею.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:46
Re: Sense Bank
Звездные ребята, а когда заработает е-банкинг???
Что вы вытворяете с My Alfa что абсолютно здоровый функционал в руках ваших коллег не работает?
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