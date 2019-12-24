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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:46
Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
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rollo
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50
rollo написав:Sense Bank
,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
Доброго дня! Поспішаю до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та розібратися в цій ситуації.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:45
Sense Bank написав: Arien написав:
Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?
Підкажіть, будь ласка, сума в кошику становить більш як 60 доларів?
І уточніть яка помилка виникає при вказуванні промокоду?
З повагою, Володимир 💎
Та просто , он не срабатывал. Давал 5% как при вознаграждении. Я пробовала до 100 баксов увеличить - тоже раз через раз. В общем, меня утомило, и я забила на эту затею.
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Arien
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:46
Звездные ребята, а когда заработает е-банкинг???
Что вы вытворяете с My Alfa что абсолютно здоровый функционал в руках ваших коллег не работает?
На жаль, сервіс тимчасово недоступний.
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Arien
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:48
Всім привіт, знову я)
Чи то чарівні пенделі, чи просто гарна робота наших ІТ, але веб-версія вже працює, все завантажується
Дякуємо що помітили та повідомили нас💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1365 раз.
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Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
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