Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:46
Sense Bank , скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня? Сказали чекати. Скільки ще?
rollo
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50
rollo написав: Sense Bank
,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
Доброго дня! Поспішаю до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та розібратися в цій ситуації.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:45
Sense Bank написав: Arien написав:
Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?
Підкажіть, будь ласка, сума в кошику становить більш як 60 доларів?
І уточніть яка помилка виникає при вказуванні промокоду?
З повагою, Володимир 💎
Та просто , он не срабатывал. Давал 5% как при вознаграждении. Я пробовала до 100 баксов увеличить - тоже раз через раз. В общем, меня утомило, и я забила на эту затею.
Arien
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:46
Звездные ребята, а когда заработает е-банкинг???
Что вы вытворяете с My Alfa что абсолютно здоровый функционал в руках ваших коллег не работает?
На жаль, сервіс тимчасово недоступний.
Arien
Повідомлень: 1186
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:48
Всім привіт, знову я)
Чи то чарівні пенделі, чи просто гарна робота наших ІТ, але веб-версія вже працює, все завантажується
Дякуємо що помітили та повідомили нас💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12851
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1365 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:46
Sense Bank написав:
Всім привіт, знову я)
Чи то чарівні пенделі, чи просто гарна робота наших ІТ, але веб-версія вже працює, все завантажується
Дякуємо що помітили та повідомили нас💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Підтверджую: нарешті все працює у веб-версії.
Искатель
Повідомлень: 6246
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:29
опять смски не работают для подтверждения рассрочки, давно пора было сделать альтернативный канал через вайбер/телегу.
или вообще просто подтвердить отпечатком пальца?
Востаннє редагувалось
vpchelko
в П'ят 18 жов, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:36
vpchelko написав:
опять смски не работают для подтверждения рассрочки, давно пора было сделать альтернативный канал через вайбер/телегу.
Пу-пу-пу, зараз уточню з приводу цієї проблеми, повернусь до вас як тільки будуть новини 😊
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 12851
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1365 раз.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:38
а вот вроде вайбер можно выбрать в настройках - щас проверю - совсем другое дело - а то СМСки вообще не хотят приходить...
vpchelko
Повідомлень: 912
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