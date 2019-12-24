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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1289129012911292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:46

Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
rollo
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 20.10.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50

  rollo написав:Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?

Доброго дня! Поспішаю до вас у приватні повідомлення, щоб уточнити ваші дані та розібратися в цій ситуації.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12851
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:45

  Sense Bank написав:
  Arien написав:Владимир и Ольга, так будет ответ по iherb или как?

Підкажіть, будь ласка, сума в кошику становить більш як 60 доларів?
І уточніть яка помилка виникає при вказуванні промокоду?

З повагою, Володимир 💎

Та просто , он не срабатывал. Давал 5% как при вознаграждении. Я пробовала до 100 баксов увеличить - тоже раз через раз. В общем, меня утомило, и я забила на эту затею.
Arien
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Повідомлень: 1186
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:46

Re: Sense Bank

Звездные ребята, а когда заработает е-банкинг???
Что вы вытворяете с My Alfa что абсолютно здоровый функционал в руках ваших коллег не работает?

На жаль, сервіс тимчасово недоступний.
Arien
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Повідомлень: 1186
З нами з: 09.09.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:48

Всім привіт, знову я)
Чи то чарівні пенделі, чи просто гарна робота наших ІТ, але веб-версія вже працює, все завантажується :)
Дякуємо що помітили та повідомили нас💙
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

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Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12851
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:46

  Sense Bank написав:Всім привіт, знову я)
Чи то чарівні пенделі, чи просто гарна робота наших ІТ, але веб-версія вже працює, все завантажується :)
Дякуємо що помітили та повідомили нас💙
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

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Підтверджую: нарешті все працює у веб-версії.
Искатель
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 4840 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:29

Re: Sense Bank

опять смски не работают для подтверждения рассрочки, давно пора было сделать альтернативный канал через вайбер/телегу.

или вообще просто подтвердить отпечатком пальца?
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 18 жов, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлень: 912
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:36

  vpchelko написав:опять смски не работают для подтверждения рассрочки, давно пора было сделать альтернативный канал через вайбер/телегу.

Пу-пу-пу, зараз уточню з приводу цієї проблеми, повернусь до вас як тільки будуть новини 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12851
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:38

Re: Sense Bank

а вот вроде вайбер можно выбрать в настройках - щас проверю - совсем другое дело - а то СМСки вообще не хотят приходить...
vpchelko
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Повідомлень: 912
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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  #<1 ... 1289129012911292
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