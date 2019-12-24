Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:46
Sense Bank ,
скажить, будь ласка, коли я отримаю свій кешбек за купівлю авіаквитків на сайті Тікетс.уа ще 11 вересня?
Сказали чекати. Скільки ще?
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50
Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:45
Та просто , он не срабатывал. Давал 5% как при вознаграждении. Я пробовала до 100 баксов увеличить - тоже раз через раз. В общем, меня утомило, и я забила на эту затею.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 07:46
Re: Sense Bank
Звездные ребята, а когда заработает е-банкинг???
Что вы вытворяете с My Alfa что абсолютно здоровый функционал в руках ваших коллег не работает?
Додано: П'ят 18 жов, 2024 11:48
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:46
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:29
Re: Sense Bank
опять смски не работают для подтверждения рассрочки, давно пора было сделать альтернативный канал через вайбер/телегу.
или вообще просто подтвердить отпечатком пальца?
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 18 жов, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:36
Пу-пу-пу, зараз уточню з приводу цієї проблеми, повернусь до вас як тільки будуть новини 😊
З повагою, Володимир 💎
upd: колеги підказують, що за сьогодні масових проблем з відправленням смс не було, скоріш за все точково були проблеми, можливо також мобільний оператор трішки балується(
Якщо все ж спостерігаєте несправності досі, то напишіть ваші дані у приватні повідомлення, переглянемо конкретно по вашому прикладу 🙌🏻
Востаннє редагувалось Sense Bank в П'ят 18 жов, 2024 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:38
Re: Sense Bank
а вот вроде вайбер можно выбрать в настройках - щас проверю - совсем другое дело - а то СМСки вообще не хотят приходить...
Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:07
Re: Sense Bank
есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?
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