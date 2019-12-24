Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
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