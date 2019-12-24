Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:53
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36
Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
|