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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13

  tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?

Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:53

  Sense Bank написав:Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг.

А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?

UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36

  tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?

Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
WallNutPen
 
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