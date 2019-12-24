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Sense Bank
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13
tester7336 написав:
есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:53
Sense Bank написав:
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг.
А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?
UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36
tester7336 написав:
есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?
Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
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Додано: Нед 20 жов, 2024 09:16
Water написав:
А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?
UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?
Доброго ранку, якщо у вас картка на тарифі Zero, дійсно, у застосунку, на жаль, оформити до неї валютну картку буде неможливо.
Але звернувшись до найближчого відділення, колеги допоможуть і вам оформлять валютну картку
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