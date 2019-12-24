Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
З повагою, Володимир 💎
Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:53
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36
Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
Додано: Нед 20 жов, 2024 09:16
Re: Sense Bank
Доброго ранку, якщо у вас картка на тарифі Zero, дійсно, у застосунку, на жаль, оформити до неї валютну картку буде неможливо.
Але звернувшись до найближчого відділення, колеги допоможуть і вам оформлять валютну картку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:07
100 грн за обслуговування
Підкажіть, вирішив вибрати під ноль кредитний ліміт на хамоне. Як буде списуватись 100грн в розрахункову дату, чи їх просто додадуть до мінімального платежа, чи рахуються ці 100 грн в грейсі?
Додано: Нед 20 жов, 2024 11:45
Re: Sense Bank
Вітаю! Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде. Але у разі виникнення заборгованості по картці від 20 грн і більше, РКО може бути списана.
Списання відбувається у рахунок заборгованості, до мінімального платежу не додається. Операція відноситься до безготівкових, тому РКО у пільговому періоді.
Які карткові операції віднесені до готівкових/безготівкових?:
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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