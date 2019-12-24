tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия. при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались. как перевыпустится в фасткарде?
Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.
tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия. при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались. как перевыпустится в фасткарде?
Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
Water написав:А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?
UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?
Доброго ранку, якщо у вас картка на тарифі Zero, дійсно, у застосунку, на жаль, оформити до неї валютну картку буде неможливо. Але звернувшись до найближчого відділення, колеги допоможуть і вам оформлять валютну картку
ukr0014959 написав:Підкажіть, вирішив вибрати під ноль кредитний ліміт на хамоне.
Вітаю! Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде. Але у разі виникнення заборгованості по картці від 20 грн і більше, РКО може бути списана.
ukr0014959 написав:Як буде списуватись 100грн в розрахункову дату, чи їх просто додадуть до мінімального платежа, чи рахуються ці 100 грн в грейсі?
Списання відбувається у рахунок заборгованості, до мінімального платежу не додається. Операція відноситься до безготівкових, тому РКО у пільговому періоді. Які карткові операції віднесені до готівкових/безготівкових?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520