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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 21:13

  tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?

Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг. Перевипуск саме на FastCard вже не виконується.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 22:53

  Sense Bank написав:Картка на тарифі FastCard перевипускається виключно на новий тариф в рамках пакета послуг.

А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?

UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:36

  tester7336 написав:есть фаст кард. истекает срок действия.
при попытке перевыпустить не хочет перевыпускать как фаст кард а хочет перевыпустить в пакете. хотя раньше хоть карта была и не доступна для новых оформлений но старые перевыпускались.
как перевыпустится в фасткарде?

Никак. Умрет ваш фасткард. Только если нет такой пакетки можете перевыпустить на нее. У меня фаст истекал в августе и пакетка была. И было предложение перевыпуска фаста. И была постоянная ошибка. Поддержка подтвердила что в фасте перевыпустится не выйдет, а тот факт что при наличии пакетки предлагает перевыпуск - недоработка разрабов. Но судя по тому вы пишете за 2 месяца в банке в этом вопросе ничего не поменялось
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:16

Re: Sense Bank

  Water написав:А якшо є пакет Zero, до нього можна випустить віртуальну валютну картку?

UPD: Глянув, в тарифах немає. Тоді питання, як купить валютні облігації, якщо немає валютної карти?

Доброго ранку, якщо у вас картка на тарифі Zero, дійсно, у застосунку, на жаль, оформити до неї валютну картку буде неможливо.
Але звернувшись до найближчого відділення, колеги допоможуть і вам оформлять валютну картку :)

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:07

100 грн за обслуговування

Підкажіть, вирішив вибрати під ноль кредитний ліміт на хамоне. Як буде списуватись 100грн в розрахункову дату, чи їх просто додадуть до мінімального платежа, чи рахуються ці 100 грн в грейсі?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:45

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:Підкажіть, вирішив вибрати під ноль кредитний ліміт на хамоне.

Вітаю! Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде. Але у разі виникнення заборгованості по картці від 20 грн і більше, РКО може бути списана.
  ukr0014959 написав:Як буде списуватись 100грн в розрахункову дату, чи їх просто додадуть до мінімального платежа, чи рахуються ці 100 грн в грейсі?

Списання відбувається у рахунок заборгованості, до мінімального платежу не додається. Операція відноситься до безготівкових, тому РКО у пільговому періоді.
Які карткові операції віднесені до готівкових/безготівкових?: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018617520

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:15

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде.
В ukr0014959, наприклад, кредитний 5к грн і він усі ці 5к грн використав. Тут більше цікаво чи буде теховер через списання РКО?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:46

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде.
В ukr0014959, наприклад, кредитний 5к грн і він усі ці 5к грн використав. Тут більше цікаво чи буде теховер через списання РКО?


Отож, то і воно.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:48

  ukr0014959 написав:
  Howl написав:
  Sense Bank написав:Якщо у вас 0 грн кредитного ліміту, то списуватися РКО не буде.
В ukr0014959, наприклад, кредитний 5к грн і він усі ці 5к грн використав. Тут більше цікаво чи буде теховер через списання РКО?


Отож, то і воно, наприклад в мене ліміт 5К і використав я 5К, що буде в цьому випадку в розрахункову дату.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:01

  ukr0014959 написав:
  ukr0014959 написав:
  Howl написав:В ukr0014959, наприклад, кредитний 5к грн і він усі ці 5к грн використав. Тут більше цікаво чи буде теховер через списання РКО?


Отож, то і воно, наприклад в мене ліміт 5К і використав я 5К, що буде в цьому випадку в розрахункову дату.

Буде овер (під 40% річних) на 100грн, причому починаючи з РД.
Тому раджу закинути ті 100 заздалегідь

ПС. До речі, оті 0.01% теж списують в овер :wink:
Amethyst
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