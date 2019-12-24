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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:41

  Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке. Зображення

Вітаю і тут! Якщо так вийшло, що не побачили від мене повідомлення, можливо тут тег спрацює. Буду вам вдячний, якщо надішлите повний скриншот нам на пошту help@sensebank.com.ua. У темі листа можна вказати "МСС. Епіцентр".
Дякую та очікую :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:35

  Wirująświatła написав:
  Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном

Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
Striker
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